Durante una puntata di un talk televisivo, un politico ha criticato aspramente le azioni del governo, affermando che in un regime autocratico si arriverebbe a controllare non solo i media e la magistratura, ma anche figure come avvocati e mediatori culturali. La dichiarazione ha suscitato molto clamore sui social e tra gli osservatori politici, che hanno seguito con attenzione le sue parole e le reazioni che ne sono scaturite.

" Neppure in un'autocrazia. Dove hanno tentano di distruggere la libertà di stampa e di asservire la magistratura, ora hanno proposto di asservire anche avvocati e mediatori culturali". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris. "Se avesse cambiato idea" sulla politica estera, "se fosse solo un problema di giravolte e piroette, gli italiani perdonerebbero Meloni. Il problema è che in quattro anni non ha fatto una riforma, gli italiani stanno peggio", ha detto il presidente del M5S. "Meloni ha costruito una politica estera italiana disastrosa e ci ha fatto perdere credibilità - ha poi aggiunto -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DiMartedì, il delirio di Giuseppe Conte contro Meloni: "Neppure in un'autocrazia"

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