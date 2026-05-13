Questa sera alle 20 inizia il secondo turno dei playoff per i New Flying Balls, che ospitano a Ozzano la squadra di Social Osa Milano. La partita segna l’apertura dei quarti di finale del campionato di Serie B Interregionale, nella Conference Nord. I padroni di casa cercano di ottenere un risultato utile, mentre gli avversari arrivano con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La sfida si svolge sul campo di Ozzano.

Avrà inizio questa sera alle 20 il secondo turno playoff dei New Flying Balls di coach Federico Grandi, che riceveranno Social Osa Milano a Ozzano per l’ouverture dei quarti di B Interregionale (Conference Nord). Gli ozzanesi, che arrivano dal 2-0 inflitto a Campus Varese (96-79 e 78-80), beneficeranno del fattore campo con la compagine meneghina (2-0 con Romano Lombardo) classificatasi quarta al termine della regular season nella Division B: sabato alle 18,30 è in programma gara-due al PalaIseo di Milano. "Iniziamo una nuova serie playoff – dice Grandi –, contro una squadra molto diversa rispetto a Varese. Milano è esperta, con giocatori che hanno alle spalle carriere importanti e che conoscono bene questo genere di partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. I New Flying Balls aspettano Osa Milano. Medicina, ultima chance per pareggiare con Lg

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ozzano trionfa a Varese: i New Flying Balls volano ai quarti? Domande chiave Come hanno fatto i New Flying Balls a vincere senza il loro basket migliore? Chi sono stati i protagonisti con 16 punti ciascuno...

Basket B Interregionale, alle 21 i New Flying Balls a Gardone con il primo posto già aritmetico. Ozzano, una trasferta formativa. Grandi: "Proveremo cose diverse»Penultimo capitolo di regular season sulle doghe della B Interregionale e per la capolista New Flying Balls, reduce dal successo contro Montebelluna...

Si parla di: New Flying Balls Logimatic Group Ozzano Emilia - Campus Varese 96 - 79; Campus Varese - New Flying Balls Logimatic Group Ozzano Emilia 78 - 80.

New Flying Balls: Ultima Chance a Viterbo per i Playoff InterregionaleAncora 40’ di gioco per scrivere il proprio futuro. Per i New Flying Balls del presidente Paolo Cuzzani, ottava forza dei play-in Gold della Conference Centro, è il momento della verità per provare ad ... ilrestodelcarlino.it