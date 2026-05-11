Diletta Leotta e il suo dolce segreto finalmente svelato

Recentemente sono state condivise le prime foto di un neonato, annunciando la nascita di un bambino da parte di una coppia nota. La donna coinvolta è una giornalista e volto noto nel mondo dello sport, mentre l’uomo è un calciatore. Le immagini mostrano una famiglia che si amplia, con momenti di tenerezza tra i genitori e il neonato. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o altri aspetti personali.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno condiviso le prime immagini del neonato: una famiglia che si allarga tra emozioni e tenerezza Diletta Leotta e Loris Karius hanno accolto il loro secondo figlio e scelto di condividere la notizia con una serie di immagini intime dall’ospedale che, nel giro di poche ore, hanno fatto il giro dei social. Il piccolo si chiama Leonardo e nelle fotografie pubblicate dalla coppia appare già circondato dall’affetto della sua famiglia: accanto ai neo genitori c’è anche Aria, la primogenita, immortalata nei suoi primi momenti da sorella maggiore. Un racconto semplice e diretto, affidato a pochi scatti e a una dedica essenziale, “Benvenuto Leonardo”, con cui la conduttrice di DAZN e il portiere tedesco hanno finalmente svelato anche il nome scelto per il bambino, rimasto segreto fino alla nascita.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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