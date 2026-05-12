Diletta Leotta torna a casa con Leonardo | la festa di benvenuto tra fiocchi e maxi torte azzurre

Diletta Leotta ha dato alla luce il suo secondo bambino, un maschietto di nome Leonardo. La notizia è stata resa nota attraverso alcuni scatti pubblicati sui social, che mostrano la showgirl rientrare a casa insieme al neonato. Per il momento, non sono stati diffusi dettagli sulla data del parto o sulle circostanze legate alla nascita. La famiglia ha organizzato una festa di benvenuto con decorazioni e torte di colore azzurro.

Diletta Leotta è appena diventata mamma per la seconda volta: ha messo al mondo il piccolo Leonardo e non potrebbe essere più felice. Ieri sera è tornata a casa col bimbo, la sorellina Aria e il marito Loris Karius e ad accoglierla c'era una piccola festa di benvenuto con fiocchi, orsetti e maxi torte azzurre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Diletta Leotta è tornata a casa dopo la nascita del suo secondo figlio Leonardo. Nelle immagini condivise sui social, che raccontano la gioia e la felicità di questo nuovo capitolo della sua vita privata, la conduttrice appare sorridente e serena con i bimbi e il x.com

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