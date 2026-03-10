Secondo una ricerca recente, il 93% dei leader nel settore tecnologico considera l'Agentic AI una possibile alternativa strategica al sourcing tradizionale. La stessa indagine rivela anche che, mentre il 76% delle imprese ha adottato l'intelligenza artificiale in alcune fasi dello sviluppo software, solo il 20% ha raggiunto un'integrazione più completa nel ciclo di vita del prodotto.

Lo Dalla ricerca emerge inoltre che l' La ricerca evidenzia inoltre un significativo gap di maturità: se il 76% delle aziende ha introdotto l'AI in alcune fasi del ciclo di sviluppo software, solo il 20% ha raggiunto un'integrazione più estesa lungo l'intero ciclo di vita. Questa disparità rappresenta un'importante opportunità per le organizzazioni in grado di scalare l'AI oltre casi d'uso isolati, adottando un approccio sistemico. Forrester raccomanda ai leader di definire una roadmap di 90-120 giorni per riorchestrare i propri modelli di delivery: ciò significa trattare il codice generato dall'AI secondo un approccio “Zero Trust” e rivedere le strategie di talent management, privilegiando competenze architetturali e di dominio rispetto alle sole capacità di coding. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Reply: per 93% dei tech leader l'Agentic AI sarà un'alternativa strategica al sourcing tradizionale

