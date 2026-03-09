Comunicato Stampa | Ki Reply e Data Reply supportano l' innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma Cerebra

Ki Reply e Data Reply collaborano con Siemens Healthineers per sviluppare la piattaforma Cerebra, una soluzione dedicata all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alle tecnologie mediche. La piattaforma permette di analizzare dati complessi in modo rapido e accurato, offrendo strumenti avanzati per migliorare i processi di diagnosi e trattamento. La collaborazione si inserisce in un settore altamente regolamentato e in continua evoluzione.

Il team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un'applicazione web intuitiva, che rende l'esperienza immediata e ne favorisce la rapida adozione nel lavoro quotidiano. La presenza di una knowledge base centralizzata accelera inoltre l'onboarding, permettendo ai nuovi dipendenti di diventare operativi in tempi più brevi grazie a un accesso diretto a informazioni affidabili, procedure e best practice condivise. Oltre ai benefici immediati, "Cerebra" segna l'avvio di un percorso di evoluzione dell'AI più ampio e strutturato. La piattaforma offre un'infrastruttura scalabile a supporto delle iniziative future, consentendo a Siemens Healthineers di potenziare gli agenti esistenti e introdurne di nuovi in modo rapido ed efficiente, con un approccio sostenibile anche dal punto di vista economico.