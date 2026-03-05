Bando MIM per le lingue di minoranza | gara da 112mila euro per la gestione del progetto nazionale Scadenza il 18 marzo
Il Ministero dell’Istruzione ha aperto un bando da 112 mila euro per la gestione di un progetto nazionale dedicato alle lingue di minoranza storiche. Le scuole del primo ciclo interessate possono partecipare alla gara, che ha come scadenza il 18 marzo. L’obiettivo è coinvolgere istituti scolastici nella realizzazione di attività formative legate alle lingue minoritarie.
Il MIM cerca scuole del primo ciclo per organizzare il progetto formativo nazionale sulle lingue di minoranza storiche. Gara da massimi 112.000 euro. Le offerte scadono il 18 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
