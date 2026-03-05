Bando MIM per le lingue di minoranza | gara da 112mila euro per la gestione del progetto nazionale Scadenza il 18 marzo

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto un bando da 112 mila euro per la gestione di un progetto nazionale dedicato alle lingue di minoranza storiche. Le scuole del primo ciclo interessate possono partecipare alla gara, che ha come scadenza il 18 marzo. L’obiettivo è coinvolgere istituti scolastici nella realizzazione di attività formative legate alle lingue minoritarie.