Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno | pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euro

È stato pubblicato un bando di gara da oltre 41 milioni di euro per la costruzione di un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. L'iniziativa è promossa da Invitalia, incaricata dal ministero dell’Interno, che ha aperto la procedura per i lavori di realizzazione della struttura. La gara riguarda l'affidamento dei lavori necessari per la costruzione del nuovo centro.

Invitalia, per conto del ministero dell’Interno, manda in gara i lavori per la realizzazione di una struttura destinata a Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a Castel Volturno. Il bando, dal valore di oltre 41 milioni di euro (oltre iva), prevede il progetto di fattibilità.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Terzo Settore, “Vita & Opportunità”: pubblicato il bando da 380 milioni di euro “È stato pubblicato il bando “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”, che si rivolge in particolare agli Enti del Terzo... Leggi anche: Sezioni primavera, pubblicato il decreto di riparto: oltre 9 milioni di euro per l’anno educativo 2025/26 Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno e poi riparte: sempre il gelo con il club; Lukaku, nessun rientro in gruppo: colloquio con il Napoli e rientro in Belgio, cosa succede ora; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno ma riparte per il Belgio: prosegue la riabilitazione. Napoli, un altro anno a Castel Volturno e poi il nuovo centro sportivo: individuata l'areaIl Napoli resterà a Castel Volturno almeno per un’altra stagione. Come riportato da Il Mattino, il club azzurro ha raggiunto un accordo di massima con la famiglia Coppola per prorogare di un anno la ... tuttomercatoweb.com #Neres è rientrato a Castel Volturno, proseguirà percorso riatletizzazione Il Napoli ha annunciato che David Neres è rientrato oggi a Castel Volturno per proseguire il percorso di riatletizzazione. Il calciatore che si era operato a Londra dopo l'infortunio subi - facebook.com facebook Napoli, David Neres tornato a Castel Volturno dopo l’operazione. Le news #SkySport #SkySerieA x.com