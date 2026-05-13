Difficoltà nel trovare personale nei servizi | il caso Jesterlux

A Pordenone, una società attiva nel settore dei servizi ha deciso di adottare orari flessibili e modalità di lavoro personalizzate per affrontare la crescente difficoltà nel reperire personale. La carenza di lavoratori non si limita più a industrie e ristorazione, coinvolgendo anche le pulizie professionali. La situazione ha portato le aziende a cercare strategie innovative per attrarre e mantenere i dipendenti in un mercato del lavoro sempre più complesso.

Personale introvabile nei servizi: a Pordenone Jesterlux punta su orari flessibili e lavoro “su misura” Pordenone 12 maggio 2026 - La difficoltà nel trovare personale non riguarda più solo industria e ristorazione: anche il settore dei servizi, comprese le pulizie professionali, sta facendo i.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

“Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno”: sindacati sul caso parcheggi al Piemonte IrccsLa carenza di parcheggi in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si sta trasformando in una criticità sempre più rilevante...

“Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno”: Uil-Fp sul caso parcheggi al Piemonte IrccsLa carenza di parcheggi in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si sta trasformando in una criticità sempre più rilevante...

Temi più discussi: Alberghi, b&b e ristoranti: Il settore è esploso, ma è difficile trovare personale specializzato; Rovigo, il lavoro riparte con il traino del turismo: oltre 2mila assunzioni previste a maggio; La buona contrattazione al centro del confronto avviato con Cgil, Cisl, Uil; Emergenza lavoro. Manifattura in crisi. Istituzioni, industriali e sindacati fanno rete.

Si chiude la storia della Vanoli Cremona, ed è il presidente Aldo a parlarne dopo il trasferimento a Roma. [...] Un modello basato su un impegno personale così diretto e continuativo, in un contesto agonistico e finanziario sempre più competitivo, richiede un x.com

Retail, il 40% degli imprenditori ha difficoltà a trovare personaleLa ricerca del personale mette in crisi il settore retail. A dichiarare questo tipo di criticità è il 40% degli imprenditori del comparto, specie nel Nord Italia e per quanto riguarda le farmacie. repubblica.it

Difficile trovare personale qualificatoFulvia Fabbri, titolare della New Gomm Srl, di cosa si occupa la vostra azienda? Opera nel settore dei servizi all’auto: gommista, meccanica, autolavaggio e revisioni. Siamo presenti sul territorio ... ilrestodelcarlino.it