Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno | Uil-Fp sul caso parcheggi al Piemonte Irccs

Il personale sanitario e gli utenti dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si trovano ogni giorno a dover affrontare difficoltà legate alla carenza di parcheggi nelle vicinanze. La situazione si aggrava a causa di cantieri aperti e ridotte aree di sosta, creando disagi crescenti per chi lavora e chi si rivolge alla struttura. La questione è stata segnalata dall’Unione Italiana del Lavoro Pubblico e delle Imprese.

La carenza di parcheggi in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si sta trasformando in una criticità sempre più rilevante per personale sanitario e utenti. A segnalarlo è la Uil Funzione Pubblica, che punta il dito contro la gestione dei lavori in corso su viale Europa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate "Decisione sul personale prese senza un confronto", la Uil Fp presenta ricorso contro la Messina Social CityIl sindacato in una nota ha comunicato la propria decisione per il presunto comportamento antisindacale portato avanti dalla società partecipata Si... Spogliatoi inadeguati allo Spaziani, la UIL FP denuncia: "Condizioni indecorose per il personale"L'Ospedale di Frosinone è al centro di una polemica riguardante le condizioni degli spogliatoi riservati al personale sanitario, in particolare ai... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno: Uil-Fp sul caso parcheggi al Piemonte Irccs; Caos parcheggi nei pressi del Piemonte: la denuncia della Uil-FP. Personale allo stremo, subito soluzioni o sarà stato di agitazione; Parcheggi insufficienti al Piemonte-IRCCS, scatta la protesta UIL; Parcheggi all'ospedale Piemonte: la mancanza di aree di sosta sta diventando un caso, una situazione fuori controllo. Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Candiolo. . La dottoressa Alessia Proment è una ricercatrice dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. In questa puntata di “Professione Ricercatore” racconta il progetto triennale a cui sta lavorando, finanziato gra - facebook.com facebook