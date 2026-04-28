Tra cantieri e sosta ridotta il personale è in difficoltà ogni giorno | sindacati sul caso parcheggi al Piemonte Irccs

Il personale sanitario e gli utenti dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo affrontano quotidianamente problemi legati alla carenza di parcheggi nelle vicinanze dell’istituto. La presenza di cantieri e di spazi di sosta ridotti contribuisce a creare difficoltà crescenti, rendendo complicato il reperimento di posti auto e complicando le attività quotidiane all’interno del nosocomio. La questione sta attirando l’attenzione dei sindacati, che segnalano le ripercussioni sulla mobilità di chi lavora e si cura all’interno della struttura.

La carenza di parcheggi in prossimità dell’ospedale Piemonte-Irccs Neurolesi Bonino Pulejo si sta trasformando in una criticità sempre più rilevante per personale sanitario e utenti. A segnalarlo è la Uil Funzione Pubblica, che punta il dito contro la gestione dei lavori in corso su viale Europa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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