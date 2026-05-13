Difese un usuraio tre anni fa banca congela il mutuo a un avvocato messinese | Servono approfondimenti
Tre anni fa, un avvocato di Messina aveva difeso un usuraio, e ora si trova coinvolto in una vicenda legale che coinvolge una banca locale. La banca ha bloccato il mutuo richiesto dall’avvocato per le figlie, che studiano a Roma, chiedendo approfondimenti e motivando la decisione con la necessità di verifiche supplementari. La situazione si presenta in un contesto in cui nessuna indagine o segnalazione era stata precedentemente avviata.
A Messina può capitare anche questo: chiedere un mutuo per comprare casa alle figlie che studiano a Roma e ritrovarsi improvvisamente “sotto osservazione” non per un’indagine, non per un’inchiesta, non per una segnalazione antiriciclaggio, ma per aver fatto — anni prima — il proprio mestiere di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Hakimi rinviato a giudizio per stupro: le sue difese e i fatti di tre anni faUna notizia di grande rilevanza scuote la sfera sportiva e legale: Achraf Hakimi, difensore del Paris Saint-Germain, è stato rinviato a giudizio per...
Edilizia scolastica, ok della Regione a mutuo da 1,5 milioni: diversi interventi anche nel MessineseVia libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da...