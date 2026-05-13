Difese un usuraio tre anni fa banca congela il mutuo a un avvocato messinese | Servono approfondimenti

Tre anni fa, un avvocato di Messina aveva difeso un usuraio, e ora si trova coinvolto in una vicenda legale che coinvolge una banca locale. La banca ha bloccato il mutuo richiesto dall’avvocato per le figlie, che studiano a Roma, chiedendo approfondimenti e motivando la decisione con la necessità di verifiche supplementari. La situazione si presenta in un contesto in cui nessuna indagine o segnalazione era stata precedentemente avviata.

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