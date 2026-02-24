Hakimi rinviato a giudizio per stupro | le sue difese e i fatti di tre anni fa

Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per un’accusa di stupro, legata a un episodio avvenuto tre anni fa. La decisione deriva dalle indagini condotte dagli inquirenti dopo la denuncia presentata dalla vittima. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto anche il club parigino, che ha dichiarato di rispettare il percorso legale. Hakimi attende ora l’udienza preliminare in tribunale.

© Mondosport24.com - Hakimi rinviato a giudizio per stupro: le sue difese e i fatti di tre anni fa

Una notizia di grande rilevanza scuote la sfera sportiva e legale: Achraf Hakimi, difensore del Paris Saint-Germain, è stato rinviato a giudizio per presunto stupro relativo a un incontro avvenuto nel febbraio 2023. L’annuncio arriva a poche ore dal ritorno decisivo dei playoff di Champions League tra PSG e Monaco, con Hakimi in campo. L’atleta ha immediatamente preso posizione sui social, respingendo con fermezza ogni imputazione. La vicenda nasce da una ricostruzione contestata dall’atleta, riferita a un incontro avuto presso la sua abitazione con una ragazza contattata tramite social network. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Psg, Hakimi rinviato a giudizio con l’accusa di stupro: cos'era successo tre anni faHakimi, difensore del Psg, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stupro, dopo un procedimento che riguarda un episodio avvenuto tre anni fa. Psg, Hakimi rinviato a giudizio per stupro: il terzino respinge con fermezza ogni accusa. Cos’era successo 3 anni faHakimi, giocatore del Psg, è stato rinviato a giudizio per un’accusa di stupro, che lui nega con fermezza.