Una Nato europea | ecco come l' Alleanza si sta preparando a un possibile ritiro degli Usa

Le nazioni europee alleate della Nato stanno pianificando strategie di emergenza nel caso in cui gli Stati Uniti decidano di ritirarsi dall’organizzazione. Non ci sono decisioni ufficiali in atto, ma i paesi europei stanno facendo progressi su un piano di contingenza per affrontare questa eventualità. La discussione si concentra su possibili misure da adottare in assenza del supporto statunitense, senza che si siano verificati cambiamenti concreti nella situazione attuale.

Non succede ma se succede. I partner europei della Nato fanno progressi su un piano di contingenza da attuare in caso di ritiro dall’Alleanza Atlantica degli Stati Uniti, in mano ad un presidente sempre più fuori controllo. Obiettivo: garantire che il Vecchio Continente sia in grado di difendersi utilizzando le strutture militari esistenti della Nato. L’iniziativa, riporta in queste ore il Wall Street Journal, sta guadagnando trazione dopo aver ottenuto il sostegno della Germania, in passato contraria ad un approccio considerato unilaterale rispetto ad uno scenario tra i più catastrofici non solo per i Paesi membri dell’organizzazione internazionale fondata a Washington nel 1949 ma anche per una buona parte del mondo occidentale e il vasto sistema di alleanze stabilito all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una Nato europea: ecco come l'Alleanza si sta preparando a un possibile ritiro degli Usa Inside the Vatican: Who really holds the power Notizie correlate Leggi anche: «Sto considerando seriamente il ritiro degli Usa dalla Nato», Trump attacca l’Alleanza Atlantica: «Ormai è una tigre di carta» Nato, ecco come negli Usa si allarga la richiesta di una revisione dell’AlleanzaLe parole con cui Donald Trump ha rimesso sul tavolo la possibilità di un’uscita degli Stati Uniti dalla Nato hanno riaperto a Washington una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ecco come l’Europa sta accelerando i piani per una Nato senza Usa; Una Nato europea: ecco come l'Alleanza si sta preparando a un possibile ritiro degli Usa; L’Europa si prepara a difendersi da sola. Ecco come; Berlino apre al piano per una Nato europea in caso di ritiro Usa. Ecco come l’Europa sta accelerando i piani per una Nato senza UsaGli americani sono ancora al centro di ogni livello dell’organizzazione nonostante sempre più vertici siano europei. Ma restano i problemi dello scarso equipaggiamento e della deterrenza nucleare ... milanofinanza.it Una Nato senza Trump, l'Europa accelera sul suo 'piano B'La Nato senza Donald Trump? L'Europa accelera sul suo piano di riserva, che garantisce all'Alleanza la possibilità di autodifesa utilizzando le strutture militari esistenti anche in caso di ritiro deg ... adnkronos.com Nato da catastrofiche premesse e da una pressione enorme, “Evil Empire”, pubblicato il 16 aprile 1996, è una prova solida che mostra i propri numeri già dal trittico iniziale. Inevitabili i confronti con un precedessore irripetibile e irraggiungibile, che lo vedono sì - facebook.com facebook L'Europa accelera sul piano per una Nato senza gli Stati Uniti x.com