Difende la titolare del ristorante cameriere accoltellato | il tentativo di rapina il colpo al torace Violenza choc a Prato

Un giovane di 23 anni è stato accoltellato al torace durante un tentativo di rapina in centro a Prato, mentre cercava di difendere una collega. L’aggressione si è verificata il 13 maggio e ha provocato gravi ferite all’uomo, che ora si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La rapina è avvenuta all’interno di un ristorante della zona.

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Prato, 13 maggio 2026 – Un ragazzo di 23 anni lotta tra la vita e la morte per aver difeso una collega durante un tentativo di rapina nel cuore del centro storico di Prato. È successo nella notte tra lunedì e martedì in piazza Mercatale, uno dei punti simbolo della movida pratese, dove la violenza è esplosa poco dopo l’1.15 davanti ai locali ormai in chiusura. Il giovane, residente nella provincia di Prato, aveva appena terminato il turno come cameriere ed era uscito insieme a due colleghi: una donna italiana di 34 anni, titolare del ristorante Casa Targi, e un uomo di 29 anni originario dell’Albania. https:www.lanazione.itpratocronacatentato-omicidio-prato-nbs7v55e Il tentativo di rapina, la coltellata al torace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Difende la titolare del ristorante, cameriere accoltellato: il tentativo di rapina, il colpo al torace. Violenza choc a Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Difende il padre da un tentativo di rapina, accoltellato 46enne a Napoli(Adnkronos) – Difende il padre da un tentativo di rapina: accoltellato al braccio. Leggi anche: Difende la fidanzata da un tentativo di rapina e viene accoltellato Argomenti più discussi: Difende la titolare del ristorante, accoltellato un 23enne; Difende la titolare del ristorante, cameriere accoltellato: il tentativo di rapina, il colpo al torace. Violenza choc a Prato; Dopo il caos su Regeni. Giuli a rapporto da Meloni: Confermata la fiducia; Meloni, l'Italia difende i suoi interessi come fanno gli Usa. Aldo De Girolamo (@Aldo_DGDM) / Posts / X x.com U21 XI vs Man City: Murdock; Kamason, Aljofree, Armer, Leon; Thwaites, Moorhouse; Lacey, J. Fletcher, Musa; Obi reddit Difende la titolare, cameriere ferito gravementeÈ in fin di vita per una coltellata al cuore un cameriere di 23 anni colpito in piazza Mercatale a Prato davanti al ristorante dove aveva lavorato. L'aggressione c'è stata per un tentativo di rapina v ... avvenire.it