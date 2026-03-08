Difende la fidanzata da un tentativo di rapina e viene accoltellato

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, in via Valfonda, un uomo ha cercato di difendere la fidanzata durante un tentativo di rapina. Durante l'episodio, l’uomo è stato colpito con un coltello e ferito. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, ma nessuno ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La dinamica precisa dell’aggressione non è ancora stata chiarita.

. È quanto accaduto nel corso della notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo in via Valfonda. Il tutto, come riportato da La Nazione, ha inizio su un autobus quando due ragazzi peruviani, rispettivamente di 21 e 22 anni, si avvicinano al gruppo di cui fanno parte i due fidanzati. Uno dei due tenta di aprire lo zaino della ragazza ma il fidanzato se ne accorge e così iniziano le prime offese a cui poi si unisce anche il resto della comitiva. Una volta spostati in strada arrivano anche calci e pugni e poi spunta fuori un coltello. Il ragazzo viene colpito tre volte: prima alla spalla, poi al torace e infine al ginocchio.