Difende il padre da un tentativo di rapina accoltellato 46enne a Napoli

Sabato sera intorno alle 23:30, nel quartiere Ponticelli di Napoli, un uomo di 46 anni è stato ferito al braccio durante un episodio di tentata rapina. La vicenda si è svolta mentre l’uomo cercava di difendere il padre da un tentativo di furto. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Difende il padre da un tentativo di rapina: accoltellato al braccio. È accaduto sabatosera intorno alla 23:30 nel quartiere Ponticelli a Napoli. I carabinieri sono intervenuti al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 46enne ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in via dei Bronzi di Riace quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono al padre che era con lui. La sua reazione avrebbe indotto i rapinatori a colpirlo al braccio sinistro con un coltello. La vittima è stata dimessa. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. —[email protected] (Web Info) Da noi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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