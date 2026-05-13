Dietro c' è un lavoro enorme Luca Abete e l' inchiesta sulle auto intestate a prestanome

Da avellinotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Abete ha commentato il risultato di un'inchiesta televisiva dedicata alle auto intestate a prestanome. Ha affermato che dietro a queste operazioni c’è un lavoro molto intenso. Quando le indagini portano a effetti concreti, il senso di tutto il processo si modifica. La trasmissione ha approfondito il tema, evidenziando le modalità di intestazione e i rischi legati a queste pratiche.

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Luca Abete lo dice senza esitazioni. Quando un'inchiesta televisiva produce effetti concreti, il significato di quel lavoro cambia di segno. «Questa volta la soddisfazione è doppia», afferma l'inviato di Striscia la Notizia. «Perché quando un'inchiesta televisiva porta a risultati concreti per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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