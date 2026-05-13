Auto intestate a prestanome | blitz ad Avellino otto misure cautelari
Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Avellino che ha portato all'applicazione di otto misure cautelari. La Procura della Repubblica, in collaborazione con i Carabinieri, ha scoperto un gruppo che si occupava di intestare veicoli a prestanome, operando in modo illecito. L'indagine ha portato alla smantellamento di questa rete.
La Procura della Repubblica, con i Carabinieri, ha smantellato un'organizzazione specializzata nell'intestazione illecita di veicoli. Tutto è cominciato da un furto e da un servizio televisivo.C'è un'organizzazione criminale che opera nel territorio di Avellino. Lo dice il Giudice per le Indagini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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