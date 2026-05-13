Auto intestate a prestanome | blitz ad Avellino otto misure cautelari

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Avellino che ha portato all'applicazione di otto misure cautelari. La Procura della Repubblica, in collaborazione con i Carabinieri, ha scoperto un gruppo che si occupava di intestare veicoli a prestanome, operando in modo illecito. L'indagine ha portato alla smantellamento di questa rete.

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La Procura della Repubblica, con i Carabinieri, ha smantellato un'organizzazione specializzata nell'intestazione illecita di veicoli. Tutto è cominciato da un furto e da un servizio televisivo.C'è un'organizzazione criminale che opera nel territorio di Avellino. Lo dice il Giudice per le Indagini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Associazione a delinquere e frodi: otto misure cautelari ad Avellino Avellino, associazione a delinquere: otto misure cautelariAvellino, operazione dei Carabinieri: otto misure cautelari per associazione a delinquere e reati economico?finanziari Avellino, vasta operazione dei... Temi più discussi: Il metodo della coppia per pulire i soldi sporchi: 4 arresti. In campo anche i cani anti-contante; Fatture false e riciclaggio a Grumello del Monte: arrestata una coppia cinese; Frode fiscale da 12 milioni di euro: arrestati marito e moglie, case e auto sequestrate; Reati fiscali, quattro arresti. Sequestrati 8,6 milioni. Incentivi dati in base all’ISEE, non una ma ben due LeapMotor t03 acquistate con i 22.000 regalati dallo Stato a chi ne aveva bisogno reddit Tutto gratis sul sito di microblogging Twitter punto com x.com Dal controllo di un’auto emerge una rete di auto fantasmaVALENZA - Un controllo in un parcheggio di un supermercato a Valenza ha scoperchiato una rete di auto fantasma intestate a un unico uomo. Tutto è ... radiogold.it Trecento auto intestate a prestanome: scatta la multaSiena, 6 marzo 2020 - La polizia stradale di Siena ha scoperto e multato un italiano di 45 anni, residente in provincia di Caserta, intestatario di ben 300 veicoli. Secondo gli agenti della Polstrada ... lanazione.it