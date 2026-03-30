La banda delle auto mai pagate Chieste condanne fino a 5 anni Le rate intestate a prestanome

Un'associazione a delinquere accusata di aver messo in atto un sistema di furti di veicoli, con auto lasciate senza pagamento e intestate a prestanome. Le accuse sono state avanzate da parte della procura, che ha richiesto condanne fino a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Le indagini hanno identificato un gruppo coinvolto in questo tipo di reati, con accuse che riguardano anche la gestione di documenti falsi.

Pene fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’ autoriciclaggio di auto, più di un centinaio, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Le ha chieste la Procura di Monza per i processi con il rito abbreviato all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale Silvia Pansini, in cui tre società finanziarie si sono costituite parti civili per avere un risarcimento dei danni. Era lo scorso gennaio quando la Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari Angela Colella nei confronti di 14 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La banda delle auto mai pagate. Chieste condanne fino a 5 anni. Le rate intestate a prestanome Articoli correlati Operazione ‘Ten’, la requisitoria. Chieste condanne fino a 20 anniLa richiesta di pena più alta, 20 anni col rito abbreviato per associazione mafiosa e altri reati, è stata avanzata per Giuseppe Arabia (1966),... “Mafia dei pascoli”, chieste condanne fino a 9 anni per cinque imputatiSi è entrati nella fase delle richieste di pena nel processo sulla cosiddetta “Mafia dei pascoli”, in corso con rito abbreviato davanti al gup del... Altri aggiornamenti su La banda delle auto mai pagate Chieste... Temi più discussi: La banda delle auto mai pagate. Chieste condanne fino a 5 anni. Le rate intestate a prestanome; Bellusco, truffa alle finanziare e riciclaggio sull’acquisto di auto: chieste pene oltre i 5 anni; Catanzaro, il pm chiede 22 condanne per la banda delle auto rubate. Bellusco, truffa alle finanziare e riciclaggio sull’acquisto di auto: chieste pene oltre i 5 anniLe condanne sono state domandate dalla Procura di Monza: nel mirino le manovre su un centinaio di vetture, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pag ... msn.com Inchiesta furti auto Cerignola e Barletta: chiesti 15 arresti, i nomi al vaglio del GipScacco alla banda delle auto. Richiesta di arresto per 15 persone, quasi tutte di Cerignola, è quella avanzata dalla Procura della Repubblica ... msn.com Dopo che il Tar ha respinto le sospensive chieste per quattro stabilimenti. Se ne riparlerà a ottobre nell’udienza di merito al tribunale amministrativo - facebook.com facebook Spellcasters Chronicles è stato aggiornato alla versione 0.4, con tante novità chieste dalla comunità x.com