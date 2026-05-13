Diecimila fulmini in 24 ore a Lecco | i dati del record e quando tornerà il maltempo
Lunedì 11 maggio, la regione è stata colpita da una perturbazione di origine artica che ha portato una quantità eccezionale di fulmini in sole 24 ore. Secondo i dati di Arpa Lombardia, sono stati registrati circa diecimila fulmini, un numero che ha superato ogni previsione per il periodo dell’anno. La perturbazione ha portato anche pioggia intensa e venti forti, e le previsioni indicano che il maltempo tornerà nei prossimi giorni.
Diecimila fulmini in una sola giornata. Non è un titolo ad effetto, ma il dato certificato dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia per la giornata di lunedì 11 maggio, quando una profonda perturbazione di origine artica ha investito la regione con una violenza insolita per il mese di maggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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