Diecimila fulmini in 24 ore a Lecco | i dati del record e quando tornerà il maltempo

Lunedì 11 maggio, la regione è stata colpita da una perturbazione di origine artica che ha portato una quantità eccezionale di fulmini in sole 24 ore. Secondo i dati di Arpa Lombardia, sono stati registrati circa diecimila fulmini, un numero che ha superato ogni previsione per il periodo dell’anno. La perturbazione ha portato anche pioggia intensa e venti forti, e le previsioni indicano che il maltempo tornerà nei prossimi giorni.

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