Ponte San Niccolò lavori per la tramvia rinviati di 24 ore a causa del maltempo

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i lavori per la realizzazione della tramvia nella zona di Bagno a Ripoli sono stati rinviati di 24 ore. L'intervento riguardava un tratto del ponte San Niccolò, e il ritardo si è verificato in virtù delle precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli operai e delle strutture coinvolte. La ripresa delle attività è prevista per il giorno successivo.

Firenze, 7 maggio 2026 – Piccolo imprevisto sui cantieri della linea della tramvia di Bagno a Ripoli. A causa del maltempo e delle forti piogge della scorsa notte non è stato eseguito come previsto l’intervento su Ponte San Niccolò. È quanto si spiega dal Comune di Firenze. Si tratta del collegamento della nuova sottostazione elettrica alla rete di alimentazione nell’ambito della realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. I lavori saranno effettuati stanotte con le medesime modalità. Quindi dalle 1 alle 5.30 sarà interessata la corsia lato centro con chiusura della direttrice da lungarno Pecori Giraldi verso piazza Ferrucci....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte San Niccolò, lavori per la tramvia rinviati di 24 ore a causa del maltempo Notizie correlate Tramvia, al via i lavori notturni su Ponte San NiccolòFirenze, 6 maggio 2026 - Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Leggi anche: Nuova tramvia su Verrazzano, lavori sul ponte per 152 giorni. Ma le analisi saranno decisive Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tramvia, al via i lavori notturni su Ponte San Niccolò; Lavori tramvia, scattano i cantieri su Ponte San Niccolò; Ponte del 1° maggio, riapre l’Arcomagno a San Nicola Arcella; Pista: Ludi del Bo e regionali di prove multiple. Ponte San Niccolò, lavori per la tramvia rinviati di 24 ore a causa del maltempoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Maltempo: rinviata a stanotte la chiusura di Ponte San NiccolòLavori tramvia: stanotte dalle 1 alle 5.30 chiusa la direttrice da lungarno Pecori Giraldi a piazza Ferrucci ... nove.firenze.it Sei di Ponte San Nicolò, se ... - facebook.com facebook