Cosa sono le vie del cuore di Lecco e come partecipare alla camminata collettiva di 24 ore

Da leccotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono cento chilometri di percorsi pedonali che attraversano Lecco in ogni direzione, invisibili eppure presenti, un reticolo di scalinate e stradine che ha sempre permesso ai lecchesi di muoversi a piedi senza toccare l'asfalto delle automobili. Sabato 18 aprile la lista civica AmbientalMente.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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