Cosa sono le vie del cuore di Lecco e come partecipare alla camminata collettiva di 24 ore

Ci sono cento chilometri di percorsi pedonali che attraversano Lecco in ogni direzione, invisibili eppure presenti, un reticolo di scalinate e stradine che ha sempre permesso ai lecchesi di muoversi a piedi senza toccare l'asfalto delle automobili. Sabato 18 aprile la lista civica AmbientalMente.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Mercoledì – una cosa che non sapete di me Non sono mai stata una ritardataria… ma nel mio caso è quasi un difetto. Agli appuntamenti arrivo con almeno 30 minuti di anticipo. Quando studiavo da fuori sede mi presentavo in stazione anche un’ora e mezza p - facebook.com facebook

La prima cosa che dovreste fare è scrivere in italiano. Cosa sono gli UOMONI x.com