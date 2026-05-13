Dico messa faccio gol ho salvato la Sammartinese e adoro Lautaro | Don Francesco segna pro nobis

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sammartinese salva, BaisoSecchia retrocesso. Parliamo del campionato di Promozione emiliano, girone B. E la notizia dov’è? Eccola: domenica scorsa, nel playout secco terminato 3-0 per la Sammartinese, i primi due gol sono stati segnati da Francesco Ametta, professione. sacerdote. Ametta – anzi, don Francesco – ha 30 anni ed è nato a Reggio Emilia. Ordinato sacerdote il 4 giugno del 2022, oggi è viceparroco a San Martino in Rio, un paese della bassa reggiana. In questa stagione ha collezionato 21 presenze (12 da titolare), sei gol compresi i due decisivi per la salvezza della sua squadra e. sette ammonizioni. “Quest’anno dovevamo salvarci – racconta – E la prima difesa è sempre l’attacco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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