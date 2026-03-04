Dichiarazione dei redditi | online i modelli utilizzabili

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli per la dichiarazione dei redditi, inclusi il 730, il 770, l'Irap e il modello Concordato. Sono state introdotte nuove versioni di questi modelli, che riguardano sia le persone fisiche che le partite IVA, enti e società. La pubblicazione dei modelli avviene sul sito ufficiale dell'Agenzia.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sono ora disponibili i modelli 730, 770, Redditi, Irap e Concordato preventivo biennale (Cpb) da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026. Le versioni definitive (delle «bozze» sono state pubblicate già nel dicembre scorso) si aggiungono alla Certificazione unica (Cu) e al modello di dichiarazione annuale Iva approvati lo scorso gennaio. Il fisco completa così il pacchetto dei modelli dichiarativi che i contribuenti possono utilizzare quest'anno per il periodo d'imposta 2025.

Modelli dichiarazione redditi 2026: online le bozze di 730, Certificazione Unica, Redditi, IVA e IRAPSi tratta delle bozze dei modelli 730, Redditi (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali), Certificazione...

Dichiarazione dei redditi, disponibili le bozze del 730 e degli altri modelli: ecco cosa cambia nel 2026Le novità della dichiarazione dei redditi del 2026 già visibili nelle bozze dei modelli pubblicate dall’Agenzia delle entrate.

Isee 2026 le novità della legge di bilancio

