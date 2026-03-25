Dimissioni | se il datore non versa i contributi c’è la giusta causa

Quando un datore di lavoro non versa i contributi previdenziali, il dipendente può presentare le dimissioni con la motivazione di giusta causa. Le dimissioni rappresentano l’atto con cui il lavoratore manifesta la volontà di terminare il rapporto di lavoro, rispettando eventuali termini di preavviso previsti dal contratto collettivo applicato in azienda.

Attraverso le dimissioni il dipendente esprime la propria legittima volontà di risolvere il contratto pur rispettando l’eventuale periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato in azienda. Esistono tuttavia una serie di ipotesi, individuate nel tempo dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione, in cui il comportamento del datore di lavoro è di una gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto nel corso del preavviso, legittimando il lavoratore a risolvere immediatamente il contratto a titolo di dimissioni per giusta causa. Di recente la Cassazione civile, con sentenza pubblicata lo scorso 11 marzo, ha ribadito l’orientamento consolidato che include, tra le ipotesi di giusta causa, l’omesso versamento dei contributi da parte dell’azienda, protrattosi per un lasso di tempo considerevole. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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