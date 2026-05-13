Dopo la tempesta di domenica sera, i primi segnali di ritorno alla normalità si sono visti a Milanello durante gli allenamenti di ieri. L’amministratore delegato, il direttore sportivo e l’allenatore sono stati presenti con la squadra, segnando una ripresa delle attività dopo i momenti di tensione. La partita di 180 minuti si avvicina, e si teme per le possibili conseguenze di un rischio che coinvolge tutti, con l’ombra di un giocatore chiave ancora presente.

La quiete (solo apparente) dopo la tempesta. Il quadretto di ieri a Milanello alla ripresa degli allenamenti (l’ad Furlani, con il ds Tare e l’allenatore Allegri tutti insieme con la squadra dopo lo tsunami di domenica sera) pare un segnale di normalità. Perché adesso conta solo il campo, perché mancano undici giorni e solo due partite alla fine del campionato, perché dopo aver conquistato appena 4 punti nelle ultime cinque gare (e 7 in otto giornate) c’è ancora il tempo per invertire la rotta e difendere il quarto posto utile per la Champions League. Servono però due vittorie (a Marassi contro il Genoa e domenica 24 a San Siro contro il Cagliari), l’unico modo "per non rovinare quanto di buono fatto nei primi mesi" (Allegri dixit).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diavolo, i 180 minuti della paura. Tutti a rischio, c’è l’ombra di Ibra

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