Paura in volo e rischio incidente | una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto pochi minuti dopo il decollo

Un volo tra Londra e Porto è stato interrotto pochi minuti dopo il decollo a causa di un incendio causato da una sigaretta elettronica. L’oggetto ha preso fuoco e ha causato problemi all’aereo, portando all’intervento immediato delle squadre di emergenza in volo. Nessuno dei passeggeri e dell’equipaggio ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha determinato un’immediata sospensione del volo.

Un volo che doveva essere di routine tra Londra e Porto si è trasformato in un’estrema situazione di emergenza per passeggeri ed equipaggio a bordo. Come riportato da Today, un Airbus A320-200 della Tap Air Portugal è stato costretto a tornare all’aeroporto di Londra Gatwick poco dopo il decollo, a causa di un bagaglio a mano che aveva preso fuoco. Secondo Aviation Herald, l’episodio, avvenuto l’ 8 febbraio 2026, ha coinvolto il volo TP1329 diretto in Portogallo. A pochi minuti dal decollo, l’equipaggio ha percepito un intenso odore di bruciato provenire dalla cabina posteriore. Il problema è stato rapidamente individuato: una sigaretta elettronica, conservata nel bagaglio a mano di un passeggero, aveva iniziato a incendiare la cappelliera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decollo Leggi anche: Aereo perde una ruota del carrello pochi secondi dopo il decollo ma vola comunque da Las Vegas a Londra – Video Motore dell’aereo esplode durante il decollo: paura per 380 passeggeri di un Airbus della Delta – VideoIl motore sinistro di un aereo è esploso, producendo fiamme, durante la fase di decollo. Lo Squawk 7700, poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per LondraGrande agitazione a bordo di un aereo della British Airways costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza mentre si trovava in fase di crociera. Il pilota ha diramato un codice Squawk 7700, il ... ilgiornale.it Paura in volo, turbolenze? No, scoppia la rissa sul volo Ryanair. VIDEOMomenti di terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto ad Alicante, costretto a un atterraggio d’emergenza in Francia dopo una violenta rissa tra passeggeri. L’incidente è avvenuto ... affaritaliani.it