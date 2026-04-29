Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione di Amazon Storyteller, il concorso dedicato agli autori emergenti. La vincitrice dell’ultima edizione ha ricevuto un premio di 10 mila euro e il suo romanzo ha raggiunto il primo posto in classifica nel genere fantasy, ottenendo anche una maggiore visibilità presso i lettori. Le candidature si possono inviare fino a una certa data e il concorso prevede una selezione basata sulla qualità delle opere presentate.

Gea Petrini, vincitrice dell’edizione 2025, non ha incassato solo 10mila euro: il suo romanzo ha riscosso molto successo, ha raggiunto nuovi lettori ed è tornato al primo posto nella classifica fantasy. Ma non è tutto: una casa di produzione cinematografica ne ha acquisito i diritti di adattamento e sta lavorando allo sviluppo per la realizzazione di una serie televisiva. Ecco cosa vi può accadere se decidete di partecipare ad Amazon Storyteller. Aderire al Premio Letterario è molto semplice: basta pubblicare in italiano il romanzo tramite Kindle Direct Publishing in modo rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale e inviare la candidatura dal 1° maggio al 31 agosto 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amazon Storyteller, al via le candidature per l’edizione 2026: ecco come funziona (e cosa si può vincere)

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