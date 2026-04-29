Amazon Storyteller al via le candidature per l’edizione 2026 | ecco come funziona e cosa si può vincere
Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione di Amazon Storyteller, il concorso dedicato agli autori emergenti. La vincitrice dell’ultima edizione ha ricevuto un premio di 10 mila euro e il suo romanzo ha raggiunto il primo posto in classifica nel genere fantasy, ottenendo anche una maggiore visibilità presso i lettori. Le candidature si possono inviare fino a una certa data e il concorso prevede una selezione basata sulla qualità delle opere presentate.
Gea Petrini, vincitrice dell’edizione 2025, non ha incassato solo 10mila euro: il suo romanzo ha riscosso molto successo, ha raggiunto nuovi lettori ed è tornato al primo posto nella classifica fantasy. Ma non è tutto: una casa di produzione cinematografica ne ha acquisito i diritti di adattamento e sta lavorando allo sviluppo per la realizzazione di una serie televisiva. Ecco cosa vi può accadere se decidete di partecipare ad Amazon Storyteller. Aderire al Premio Letterario è molto semplice: basta pubblicare in italiano il romanzo tramite Kindle Direct Publishing in modo rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale e inviare la candidatura dal 1° maggio al 31 agosto 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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