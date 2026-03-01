Biafora spiega | Inter favorita per lo scudetto senza la Champions spazio ai giovani per la Nazionale

Biafora ha commentato la situazione attuale dell’Inter e della nazionale italiana durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Calcionews24. Ha affermato che l’Inter è favorita per vincere lo scudetto in assenza di impegni in Champions League e ha sottolineato l’importanza di dare spazio ai giovani per la Nazionale. La discussione si è concentrata sulle scelte strategiche delle due squadre.

