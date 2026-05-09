Gila si allontana dall’Inter? Camano spiega | Napoli grande squadra ma ora pensiamo alla Coppa Italia
Il futuro di Gila sembra essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio, mentre si fanno ipotesi su un possibile addio all’Inter. Il procuratore del difensore biancoceleste ha commentato la situazione, sottolineando che il Napoli è una squadra importante, ma che al momento l’attenzione è rivolta alla Coppa Italia. Nel frattempo, si parla anche del rapporto tra Lautaro Martinez e l’allenatore.
di Alberto Petrosilli Camano, procuratore del difensore biancoceleste Gila parla del futuro dello spagnolo e del rapporto tra Lautaro Martinez e Conte. La doppia sfida contro l’Inter, il derby e la gara con il Pisa. La Lazio si gioca tutto nelle ultime partite della stagione, con l’ obiettivo Europa che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il futuro del club biancoceleste. Tra i giocatori chiamati a fare una scelta in estate c’è anche Mario Gila, uno dei profili più seguiti sul mercato dopo l’ultima stagione disputata in maglia laziale. Il suo agente, Alejandro Camano, che tra i suoi assistiti conta anche Lautaro Martínez, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando del presente, del futuro del difensore e delle tante voci di mercato.🔗 Leggi su Internews24.com
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