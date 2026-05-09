Gila si allontana dall’Inter? Camano spiega | Napoli grande squadra ma ora pensiamo alla Coppa Italia

Il futuro di Gila sembra essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio, mentre si fanno ipotesi su un possibile addio all’Inter. Il procuratore del difensore biancoceleste ha commentato la situazione, sottolineando che il Napoli è una squadra importante, ma che al momento l’attenzione è rivolta alla Coppa Italia. Nel frattempo, si parla anche del rapporto tra Lautaro Martinez e l’allenatore.

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