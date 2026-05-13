Di Matteo | Conte in Nazionale e Sarri al Napoli sembra fantamercato

L’ex allenatore Roberto Di Matteo ha commentato la possibilità di vedere l’ex tecnico della nazionale italiana alla guida della squadra azzurra e l’attuale allenatore della squadra partenopea nel mercato dei trasferimenti, definendoli come ipotesi da fantamercato. Durante un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex calciatore, che ha vestito la maglia di una squadra di calcio tra il 1993 e il 1996, ha parlato anche della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ ex allenatore Roberto Di Matteo è stato intervistato da Tuttosport in merito alla finale di questa sera di Coppa Italia tra Lazio e Inter; ha vestito la maglia biancoceleste dal 1993 al 1996. Inoltre, ha parlato anche della Serie A che si sta concludendo, con la lotta Champions ancora aperta, concentrandosi sui motivi della crisi italiana rispetto ad altri top campionati europei. Le parole di Roberto Di Matteo. Sulla finale di Coppa Italia, che arriva dopo un secco 3-0 dei nerazzurri contro la Lazio in campionato, Di Matteo ha dichiarato: “ È vero che l’Inter parte favorita, però non darei la Lazio per sconfitta in partenza. Sarri, nonostante l’annata difficile e tutte le problematiche che ha dovuto affrontare, è riuscito a portare la squadra alla gara decisiva, e di questo gli va dato atto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Matteo: “Conte in Nazionale e Sarri al Napoli sembra fantamercato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Conte vicino al record di Sarri: Napoli imbattuto al MaradonaIl Napoli continua a trasformare lo stadio Maradona in un vero e proprio fortino. Conte-Sarri, Napoli davanti al bivio sul futuroIl futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più delicati in vista della prossima stagione. Temi più discussi: Conte svela gli scontri con Salvini al Governo, spesso non si rintracciava, lavoravo con Piantedosi; Festa della mamma, da Meloni a Conte gli auguri della politica; Caso Claudia Conte, Piantedosi querela Dagospia: Continuativa, massiva e seriale campagna diffamatoria; Meloni: È il dono più grande, la sfida più profonda. Ieri sera ho fatto la sciagurata scelta di guardare una parte del talk show più irritante della storia televisiva recente. Nello slot in cui erano ospiti Matteo Renzi e Rocco Casalino l'ex portavoce di Conte ha fatto nel giro di un minuto due affermazioni in contraddizi x.com Conte svela gli scontri con Salvini al Governo, spesso non si rintracciava, lavoravo con PiantedosiGiuseppe Conte, in una lunga intervista, non risparmia frecciate a Matteo Salvini e al loro rapporto durante il Governo gialloverde formato da M5S e Lega ... virgilio.it Ci sarà un nuovo caso Sangiuliano?Dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della magistratura, il governo di Giorgia Meloni si trova ora a dover gestire un’altra vicenda delicata e potenzialmente imbarazzante in un momento assai ... ilpost.it