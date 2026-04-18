Passolanciano e Maielletta ancora isolate | strade chiuse anche nel weekend di aprile

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, le strade che collegano Passolanciano e Maielletta rimarranno chiuse, impedendo l’accesso al comprensorio montano. Le vie di collegamento da Pretoro e Lettomanoppello continueranno a essere interdette, mantenendo le località isolate anche durante il weekend. La chiusura delle strade prosegue senza variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Anche nel fine settimana del 18 e 19 aprile resteranno chiusi gli accessi verso Passolanciano e Maielletta, con il comprensorio montano ancora una volta irraggiungibile sia dal versante di Pretoro che da quello di Lettomanoppello.La conferma arriva dalle comunicazioni diffuse dagli operatori.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Di Marco (Pd): "Maltempo finito, ma accessi per Passolanciano-Maielletta ancora chiusi e turismo penalizzato"Restano chiusi gli accessi al comprensorio Passolanciano-Maielletta dopo le nevicate eccezionali di fine marzo e primi di aprile che hanno costretto... Maielletta, Di Marco (Pd): “Strade chiuse e turismo fermo, la Regione chiarisca”Accessi ancora chiusi verso il comprensorio della Maielletta e preoccupazione per le ricadute su turismo ed economia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Di Marco (Pd): Maltempo finito, ma accessi per Passolanciano-Maielletta ancora chiusi e turismo penalizzato; In arrivo l'ordinanza per la riapertura della strada della Maielletta; Interpellanza Di Marco su Maielletta. Accessi ancora chiusi, economia ferma; Maielletta, Di Marco (Pd): Strade chiuse e turismo fermo, la Regione chiarisca. Che tempo faceva a Passolanciano-Majelletta a Marzo 2015 - Archivio Meteo Passolanciano-Majelletta0.2 °C-4.2 °C 4.5 °C n/d 83.1 % 4.7 km/h 0 6 0 0 ... ilmeteo.it Che tempo faceva a Passolanciano-Majelletta ad Ottobre 2015 - Archivio Meteo Passolanciano-Majelletta6.5 °C 2.8 °C 11 °C n/d 86.3 % 4.2 km/h 0 0 0 0 ... ilmeteo.it Passolanciano e Majelletta ancora chiuse nel weekend: scoppia la protesta degli operatori turistici facebook #Pescara 11 persone sono bloccate in un hotel, completamente isolato, a Passolanciano, comprensorio sciistico della Maiella. Nell'area ci sono 3mt di neve ed entrambe le strade di accesso sono impraticabili. Per raggiungere la struttura si è attivato il 9° R x.com