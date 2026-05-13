Di Gregorio ancora bianconero ma lascia la Juve | fissato il prezzo per il numero 1

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, non vestirà più la maglia bianconera. Dopo aver indossato la divisa della squadra, il suo trasferimento è stato annunciato e il prezzo stabilito per il suo acquisto. L’estremo difensore era arrivato alla Juventus con l’obiettivo di garantire più stabilità tra i pali, dopo aver preso il posto di Szczesny e, in passato, di Buffon.

Michele Di Gregorio è arrivato alla Juventus per dare stabilità, normalità, mani sicure dopo anni in cui la porta bianconera aveva vissuto il peso enorme dell’eredità di Szczesny e, prima ancora, di Buffon. Eppure adesso, dopo appena due stagioni, attorno al suo nome stanno già girando voci di mercato piuttosto pesanti. Non perché la Juve voglia liberarsene a tutti i costi, almeno per ora. Più che altro perché dall’Inghilterra si starebbe muovendo qualcuno disposto a capire se esista uno spazio vero per portarlo via. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle avrebbe acceso i riflettori sul portiere bianconero, considerato un profilo affidabile e già pronto per la Premier League.🔗 Leggi su Sportface.it

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Di Gregorio: Analisi degli Errori del Portiere della Juventus #juventus #calcio #digregorio #seriea

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