Deve scontare tre anni di carcere per droga | 44enne arrestato con crack e cocaina in tasca

Un uomo di 44 anni senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia e dai carabinieri in esecuzione di un decreto di revoca della sospensione della pena. L'uomo dovrà scontare tre anni, tre mesi e 20 giorni di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui crack e cocaina, trovate in suo possesso al momento dell’arresto.

Deve scontare tre anni, tre mesi e 20 giorni di reclusione. E' in esecuzione di un decreto di revoca della sospensione della carcerazione che polizia e carabinieri hanno arrestato un quarantaquattrenne senza fissa dimora. Le forze dell'ordine hanno, di fatto, dato esecuzione ad un provvedimento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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