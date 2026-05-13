Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la presidenza della Consob, l'ente che si occupa di controllare i mercati finanziari. La sua scelta è stata comunicata in un momento in cui si attendeva una decisione ufficiale sulla nomina. La sua uscita dalla competizione lascia aperta la ricerca di un nuovo candidato per la guida dell'Authority.

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni si è ritirato dalla corsa per la presidenza della Consob, l'Authority che vigila sui mercati finanziari. Avrebbe già comunicato la scelta alla premier Giorgia Meloni, al titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti e al leader del suo partito, la Lega, Matteo Salvini. "Sono decisioni sue, io sono contento così almeno rimane a lavorare con noi". Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel rispondere ai giornalisti che gli chiedevano un commento. La candidatura di Freni era stata avanzata da Giorgetti alla riunione del consiglio dei ministri dello scorso 20 gennaio. La nomina era stata bloccata dal vice premier di Forza Italia, Antonio Tajani, contrario a indicare un politico per tale incarico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Consob, il passo indietro di Freni

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