Design e codice | Dessn raccoglie 6 milioni per un nuovo strumento AI

Un'azienda specializzata in strumenti di design e sviluppo ha raccolto 6 milioni di euro per un nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale. Il progetto mira a ridurre le differenze tra il processo di creazione grafica e la realizzazione del codice, affrontando le limitazioni degli strumenti esistenti come Figma, che spesso non si traducono facilmente in prodotti finiti. La raccolta di fondi è stata guidata da investitori nel settore tech.

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?? Punti chiave Come può un software eliminare il divario tra design e codice? Perché gli strumenti attuali come Figma falliscono nella produzione reale? Chi sono le fondatrici che stanno sfidando i grandi player del settore? Cosa accadrà al ruolo del designer quando il codice diventerà una commodity??? In Breve Round guidato da Connect Ventures con partecipazione di Betaworks e N49P. Modello business prevede prova gratuita e abbonamento da 39 dollari mensili. Clienti attuali includono Color, Wis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e codice: Dessn raccoglie 6 milioni per un nuovo strumento AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Notizie correlate AI nelle app: CopilotKit raccoglie 27 milioni per nuovi agenti? Cosa scoprirai Come cambierà l'interazione con le app oltre il semplice chatbot? Come può un protocollo aperto evitare il lock-in dei giganti... AI contro il caos dei fax: Basata raccoglie 24,5 milioni per la sanità? Domande chiave Come può un vecchio fax bloccare l'accesso a cure salvavita? Perché i pazienti aspettano settimane nonostante la disponibilità dei...