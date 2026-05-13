Design e codice | Dessn raccoglie 6 milioni per un nuovo strumento AI
Un'azienda specializzata in strumenti di design e sviluppo ha raccolto 6 milioni di euro per un nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale. Il progetto mira a ridurre le differenze tra il processo di creazione grafica e la realizzazione del codice, affrontando le limitazioni degli strumenti esistenti come Figma, che spesso non si traducono facilmente in prodotti finiti. La raccolta di fondi è stata guidata da investitori nel settore tech.
?? Punti chiave Come può un software eliminare il divario tra design e codice? Perché gli strumenti attuali come Figma falliscono nella produzione reale? Chi sono le fondatrici che stanno sfidando i grandi player del settore? Cosa accadrà al ruolo del designer quando il codice diventerà una commodity??? In Breve Round guidato da Connect Ventures con partecipazione di Betaworks e N49P. Modello business prevede prova gratuita e abbonamento da 39 dollari mensili. Clienti attuali includono Color, Wis .🔗 Leggi su Ameve.eu
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