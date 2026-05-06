Una startup specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato di aver raccolto 27 milioni di euro per sviluppare nuovi agenti virtuali. La società intende migliorare l'interazione con le applicazioni oltre i tradizionali chatbot, introducendo un protocollo aperto che mira a prevenire il lock-in da parte dei principali fornitori di servizi cloud. L'iniziativa punta a offrire strumenti più flessibili per integrare l'IA nelle app senza dipendere da piattaforme chiuse.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'interazione con le app oltre il semplice chatbot?. Come può un protocollo aperto evitare il lock-in dei giganti cloud?. Chi controllerà l'autonomia decisionale degli agenti nelle interfacce grafiche?. Quali impatti avrà questo investimento sul rapporto tra uomo e software?.? In Breve I fondatori Atai e Uli Barkai puntano sul protocollo open-source AG-UI.. Milioni di installazioni settimanali coinvolgono aziende della lista Fortune 500.. Clienti enterprise includono Cisco, Deutsche Telekom, S repeating Global e Docusign.. Il round di Serie A è guidato da Glilot Capital, NFX e SignalFire.. A Seattle, la startup CopilotKit ha ottenuto un finanziamento di 27 milioni di dollari per il round di Serie A guidato da Glilot Capital, NFX e SignalFire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI nelle app: CopilotKit raccoglie 27 milioni per nuovi agenti

6 Regole (VITALI) per Agenti Copilot in Produzione

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