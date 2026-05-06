AI nelle app | CopilotKit raccoglie 27 milioni per nuovi agenti
Una startup specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato di aver raccolto 27 milioni di euro per sviluppare nuovi agenti virtuali. La società intende migliorare l'interazione con le applicazioni oltre i tradizionali chatbot, introducendo un protocollo aperto che mira a prevenire il lock-in da parte dei principali fornitori di servizi cloud. L'iniziativa punta a offrire strumenti più flessibili per integrare l'IA nelle app senza dipendere da piattaforme chiuse.
? Cosa scoprirai Come cambierà l'interazione con le app oltre il semplice chatbot?. Come può un protocollo aperto evitare il lock-in dei giganti cloud?. Chi controllerà l'autonomia decisionale degli agenti nelle interfacce grafiche?. Quali impatti avrà questo investimento sul rapporto tra uomo e software?.? In Breve I fondatori Atai e Uli Barkai puntano sul protocollo open-source AG-UI.. Milioni di installazioni settimanali coinvolgono aziende della lista Fortune 500.. Clienti enterprise includono Cisco, Deutsche Telekom, S repeating Global e Docusign.. Il round di Serie A è guidato da Glilot Capital, NFX e SignalFire.. A Seattle, la startup CopilotKit ha ottenuto un finanziamento di 27 milioni di dollari per il round di Serie A guidato da Glilot Capital, NFX e SignalFire.🔗 Leggi su Ameve.eu
6 Regole (VITALI) per Agenti Copilot in Produzione
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