AI contro il caos dei fax | Basata raccoglie 24,5 milioni per la sanità

Una nuova iniziativa nel settore sanitario ha raccolto 24,5 milioni di euro, puntando a modernizzare le comunicazioni e ridurre i ritardi nelle cure. La campagna si concentra sul problema dei fax, strumenti ancora utilizzati in alcune strutture, che possono causare blocchi e rallentamenti nelle procedure di accesso alle prestazioni mediche. Questa situazione porta spesso pazienti a dover attendere settimane, anche quando i medici sono disponibili.

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? Domande chiave Come può un vecchio fax bloccare l'accesso a cure salvavita?. Perché i pazienti aspettano settimane nonostante la disponibilità dei medici?. Come fa l'intelligenza artificiale a leggere documenti clinici cartacei?. Quali settori medici verranno rivoluzionati da questa nuova automazione?.? In Breve Round da 21 milioni guidato da Lan Xuezhao con partecipazione di Cowboy Ventures.. Piattaforma ha gestito 500.000 referenze con 100.000 pratiche processate nell'ultimo mese.. Automazione digitale applicata inizialmente a cardiologia e urologia per integrare cartelle cliniche.. Modello economico basato su pagamenti per documento analizzato e chiamata gestita dall'IA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI contro il caos dei fax: Basata raccoglie 24,5 milioni per la sanità How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Interfax Fax API vs fax tradizionali: rendere la scelta più sempliceSebbene i fax tradizionali siano stati a lungo un simbolo della comunicazione professionale, le API come Interfax rappresentano una nuova frontiera... Leggi anche: Sanità Dolomiti: 30 milioni? No, un taglio di 24 milioni Contenuti e approfondimenti Si parla di: KI-Tokenomics? Ihr KI-Befreiungsschlag aus dem Tool-Dschungel mit Managed AI und warum dieser Moment keine zweite Chance bietet - Xpert.Digital; Colpo di scena alla Biennale d'Arte di Venezia: cosa è successo e perché.