Derby Roma Serie A propone le gare alle 12 ma c’è no Viminale | parte il ricorso al Tar

La partita tra Roma e Lazio, prevista per la 37esima giornata di Serie A, è al centro di una disputa tra la Lega di calcio e le autorità. La Lega aveva programmato l’incontro alle 12, ma il Viminale ha deciso di opporsi, portando la questione davanti al Tar. La disputa riguarda anche altre quattro partite della stessa giornata, tutte decisive per la corsa alla Champions League.

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