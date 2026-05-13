Derby Roma Serie A propone le gare alle 12 ma c’è no Viminale | parte il ricorso al Tar
La partita tra Roma e Lazio, prevista per la 37esima giornata di Serie A, è al centro di una disputa tra la Lega di calcio e le autorità. La Lega aveva programmato l’incontro alle 12, ma il Viminale ha deciso di opporsi, portando la questione davanti al Tar. La disputa riguarda anche altre quattro partite della stessa giornata, tutte decisive per la corsa alla Champions League.
E’ scontro aperto tra la Lega di Serie A e le istituzioni per la programmazione del derby Roma-Lazio e di altre quattro partite della 37esima giornata di Serie A, tutte valide per la lotta Champions. Inizialmente programmata per domenica 17 maggio alle 12.30, la stracittadina della Capitale è stata rinviata d’imperio dal prefetto di Roma a lunedì alle 20.45 per motivi di ordine pubblico, in sostanza per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis in programma sempre al Foro Italico alle 17.00 e che potrebbe vedere la presenza in campo di Jannik Sinner e in tribuna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Lapresse.it
#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale
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