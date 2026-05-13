Il tecnico di una squadra di calcio ha dichiarato che non giocherà nel derby previsto per domenica, affermando che si recherà allo stadio solo lunedì. Ha anche commentato la possibilità di non presentare la squadra, suggerendo che si potrebbe arrivare a ricevere un punto di penalizzazione e chiudere la partita. Le sue parole sono state rilasciate in una conferenza stampa prima dell'incontro.

“Il derby? La mia sensazione è che lunedì vengo, domenica ci vengano loro a giocare. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto a questo punto prendiamo 1 punto di penalizzazione e chiudiamo”. E’ durissimo l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, a proposito della programmazione del derby della Capitale in programma nel weekend e di cui al momento non si sa ancora quando si giocherà. “ Gli errori clamorosi li ha fatti la Lega Serie A, che a Torino ha messo il derby durante le Atp Finals e qui il derby durante gli Internazionali. Ora bisogna rimediare, ma il prefetto è stato chiarissimo “, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Derby Roma, Sarri: “Alle 12 io non gioco”

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