Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis | spunta l' ipotesi dell' incrocio domenicale

La partita tra le due squadre romane potrebbe essere spostata o riprogrammata, poiché non è ancora definito ufficialmente il nuovo orario o la data. La situazione rimane in bilico e non si conoscono ancora le decisioni finali. La possibilità di un incrocio con altri eventi sportivi o modifiche di calendario è ancora in discussione. La scelta definitiva non è stata comunicata e le trattative continuano.

La data e l’orario di Roma-Lazio potrebbero cambiare ancora. Non è stata detta ancora l’ultima parola per quanto riguarda la telenovela della stracittadina. Infatti nelle ultime ore la Lega Serie A, la prefettura e la Federazione Italiana Tennis e Padel starebbero lavorando a una nuova modifica.🔗 Leggi su Romatoday.it

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