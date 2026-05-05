Roma-Lazio alle 12 | 30 | quel pasticciaccio brutto della Lega Serie A

Alle 12:30 di domenica 17 maggio è prevista la partita tra Roma e Lazio, secondo le indiscrezioni circolate, anche se la decisione ufficiale non è ancora stata comunicata. La Lega Serie A sta considerando questa fascia oraria come possibile orario di inizio del derby della Capitale, che si svolgerà nello stadio di città. La scelta dell’orario ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

Roma, 5 maggio 2026 – Roma-Lazio alle 12:30. Non è ancora una decisione ufficiale, ma è la soluzione verso cui si muove la Lega Serie A per il derby della Capitale in programma domenica 17 maggio. Una scelta nata dall’intreccio con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico e con i vincoli di ordine pubblico legati alla zona dello Stadio Olimpico. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha spiegato che la sera sarebbe esclusa per motivi di sicurezza, il pomeriggio si sovrapporrebbe al tennis e il lunedì non sarebbe una strada percorribile. Il risultato, però, è un derby trasformato in un caso. Perché la partita più...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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