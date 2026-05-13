Derby Roma Abodi | Vicenda partita male Tar? Sarebbe sconfitta del dialogo

Il presidente della Lega Serie A ha commentato la disputa tra la Lega e la Prefettura riguardo all’orario e al giorno del derby di Roma, affermando che la situazione è iniziata male. Ha aggiunto che sarebbe una sconfitta del dialogo se si dovesse ricorrere al Tar. Ha anche espresso il suo desiderio che la questione si risolva subito, già dal giorno del derby e subito dopo.

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