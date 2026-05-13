Derby Roma Abodi | Vicenda partita male Tar? Sarebbe sconfitta del dialogo
Il presidente della Lega Serie A ha commentato la disputa tra la Lega e la Prefettura riguardo all’orario e al giorno del derby di Roma, affermando che la situazione è iniziata male. Ha aggiunto che sarebbe una sconfitta del dialogo se si dovesse ricorrere al Tar. Ha anche espresso il suo desiderio che la questione si risolva subito, già dal giorno del derby e subito dopo.
“Cosa auspico sulla diatriba tra Lega Serie A e Prefettura circa l’orario e il giorno del derby di Roma? Che arrivi il giorno del derby e soprattutto il minuto dopo. Perché questa cosa qui è partita male e mi auguro che si ritrovi la sintonia necessaria al sevizio non solo della sicurezza ma anche delle persone”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica di Andrea Varani “Italia di Moda” al Maxxi di Roma. “Se si poteva pensare prima alla coincidenza con la finale degli Internazionali di Tennis? Il momento in cui si valutano queste cose è prima del calendario e la finale degli Internazionali era una certezza” prosegue Abodi rispondendo ai cronisti.🔗 Leggi su Lapresse.it
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