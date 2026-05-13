Dentro i segreti d’Italia | da Pasolini a CasaPound i tre incontri del ciclo Oltre la verità

A Rimini si svolge il ciclo di incontri “Oltre la verità”, composto da tre eventi dedicati a esplorare aspetti della storia e della società italiana. Tra i temi affrontati ci sono figure storiche e movimenti politici che hanno segnato il Paese, da Pasolini a CasaPound. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di discussione su questioni legate al passato e alle sfide attuali dell’Italia.

Rimini torna a riflettere sui nodi della storia e della società contemporanea con il ciclo di incontri “Oltre la verità”. Tre appuntamenti tra maggio e giugno porteranno in città autori e giornalisti che hanno indagato le zone d’ombra della politica e dell’Italia recente.Il primo incontro è in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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