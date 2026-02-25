Callas e Pasolini quattro incontri di approfondimento prima del debutto al Municipale

In attesa del debutto dell’opera "Cronaca di un amore. Callas e Pasolini" di Davide Tramontano, libretto di Alberto Mattioli, in prima assoluta venerdì 27 e domenica 29 marzo al Teatro Municipale, sono in programma quattro incontri aperti al pubblico, realizzati in collaborazione tra Fondazione Teatri di Piacenza, Amici della Lirica e Conservatorio Nicolini. Un originale percorso di approfondimento tra cinema, teatro e musica, dedicato a Maria Callas, Pier Paolo Pasolini e alla nuova opera che nasce al Municipale a cinquant’anni dalla loro scomparsa. Si parte sabato 28 febbraio alle ore 17, nella sede degli Amici della Lirica di Via Mazzini, con "Pasolini e la scoperta del cinema". Interverrà il giornalista Gabriele Balestrazzi, autore del libro "Il Gesù di Pasolini. Attualità di un ateo alla ricerca del sacro". Come si spiega che il più bel film sulla vita di Cristo porti la firma di un regista dichiaratamente ateo? E come mai nella sua opera Pier Paolo Pasolini è stato quasi costantemente ossessionato dalla ricerca del sacro? Nel libro "Il Gesù di Pasolini" viene ricostruita la stagione che più intensamente vide questi temi accompagnarsi all’impegno politico e civile pasoliniano, con la contemporanea gioiosa scoperta del cinema che culmina nell’emozionante film Il Vangelo secondo Matteo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas"A Verbania, il teatro Il Maggiore ospita nuovamente la danza.

"Callas, Callas, Callas" e "La Favola di Peter" in scena a CoratoIl Teatro Comunale di Corato presenta questo fine settimana due spettacoli,