Demolita la condanna di Stasi Garlasco clamoroso!

Una svolta nel caso di Garlasco riaccende l’attenzione su uno dei processi più seguiti degli ultimi vent’anni. La condanna precedentemente emessa nei confronti di un imputato è stata annullata, aprendo nuove strade alle indagini. La decisione arriva dopo un approfondimento che ha portato a demolire la sentenza di primo grado. La vicenda, che ha coinvolto più procedimenti giudiziari, resta al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

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La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riapre uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. La Procura di Pavia torna infatti ad accusare Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, mentre Alberto Stasi – unico condannato in via definitiva – sta terminando di scontare una pena a 16 anni di carcere. Una svolta che non riguarda soltanto l’indagine, ma che rischia di rimettere in discussione l’intero impianto processuale costruito negli anni. Al centro della nuova fase investigativa c’è la memoria depositata dai magistrati con la chiusura dell’inchiesta. Un documento che, oltre a delineare gli elementi raccolti contro Andrea Sempio, contiene anche una risposta indiretta alle numerose critiche emerse negli ultimi mesi sui media e nel dibattito pubblico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Demolita la condanna di Stasi”. Garlasco, clamoroso! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto Garlasco, tutti i dubbi sulla condanna di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 20/11/2025 Notizie correlate Leggi anche: Delitto di Garlasco, Sempio: “Stasi per me è il carnefice, la sua condanna non ingiusta” Garlasco, la profezia di Roberta Bruzzone sulla condanna ad Alberto Stasi: "Non in discussione"Roberta Bruzzone torna sul caso Garlasco, alla luce della lettura dell’informativa finale dei carabinieri di Milano sulla nuova inchiesta. Si parla di: Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi - Appunti; Garlasco, Gianluca Zanella: Le nuove indagini hanno demolito quelle vecchie- IL VIDEO. Garlasco, la frecciatina dei pm di Pavia contro le critiche all'inchiesta: «Demolita la condanna di Stasi. Non sono ipotesi fantasiose»La Procura di Pavia che indaga nuovamente sull'omicidio di Garlasco, e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007 - delitto per cui è in carcere Alberto ... leggo.it