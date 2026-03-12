Durante una dichiarazione, l’indagato per l’omicidio di Chiara ha definito Alberto Stasi come il “carnefice” e ha espresso che la sua condanna non sarebbe ingiusta. La testimonianza è stata rilasciata nel contesto del processo in corso a Garlasco, dove si discute il delitto di cui è accusato Stasi. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti in aula.

“Alberto Stasi è un “carnefice”. Lo ha detto Andrea Sempio, indagato per l ’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007, ha risposto in un’intervista in onda stasera a Dritto e rovescio su Retequattro in merito a cosa pensa riguardo ad Alberto Stasi, condannato definitivamente per lo stesso delitto, chiedendosi se sia da considerare vittima o carnefice. “Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice”, ha aggiunto. La tesi difensiva dell’amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Sempio: “Stasi per me è il carnefice, la sua condanna non ingiusta”

