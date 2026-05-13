Delitto Garlasco la Bpa risolve il dubbio sulla cornetta del telefono | è un dettaglio cruciale per l’indagine

In un aggiornamento sulla vicenda di Garlasco, la Bpa ha chiarito la posizione della cornetta del telefono al centro delle indagini. La consulenza finale sottolinea come questo dettaglio sia determinante per ricostruire l’evento che ha portato alla morte di Chiara Poggi. La ricostruzione della scena si basa ora anche su questa evidenza, considerata tra le più rilevanti per il caso.

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