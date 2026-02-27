Garlasco il mistero della cornetta del telefono | Può essere che qualcuno l' abbia alzata

A Garlasco, il caso riguarda il telefono di casa Poggi, dove è stata trovata una macchia di sangue attribuibile a Chiara. Gli investigatori hanno osservato che potrebbe essere stata sollevata una cornetta del telefono, anche se non ci sono prove certe. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulla possibile manipolazione del telefono e sul ruolo della cornetta nell'episodio.

Il telefono che si trovava nella villetta dei Poggi al momento dell’uccisione di Chiara presentava una piccola macchia di sangue nella zona in cui si appoggia la cornetta. Un dettaglio che potrebbe far pensare che la vittima possa aver tentato di raggiungere il telefono, o che qualcuno abbia alzato la cornetta per altri motivi. Il telefono di casa Poggi e l'omicidio di Garlasco Chi può aver alzato la cornetta del telefono La questione dei capelli ritrovati nelle mani di Chiara Poggi Il telefono di casa Poggi e l’omicidio di Garlasco C’è un dubbio su un dettaglio che riguarda il telefono fisso che i Poggi avevano in casa nel momento dell’omicidio della figlia Chiara a Garlasco, nel 2007. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, il mistero della cornetta del telefono: "Può essere che qualcuno l'abbia alzata" Leggi anche: Conti boccia De Martino per il prossimo Sanremo? “Serve qualcuno che abbia il know how e l’esperienza” Conti frena De Martino per Sanremo? “Serve qualcuno che abbia esperienza”Carlo Conti lo ribadisce con chiarezza: il prossimo anno il Festival di Sanremo avrà un altro conduttore. L'ultimo mistero di Garlasco: il giallo della cornetta del telefono Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Garlasco: il mistero della porta verso la cantina; Quarto Grado: Puntata del 20 febbraio Video; Delitto di Garlasco, la svolta della genetista Baldi a Quarto Grado: L’omicidio forse commesso di notte. Il mistero del bolo alimentare; Garlasco, elogio dell’errore - Vale Tutto. Garlasco, il mistero della scarpa trovata nel 2008 dopo l'omicidio: le versioni del testimone e del vigileNel giallo di Garlasco è rimasta sospesa la questione di un possibile reperto: una scarpa trovata mesi dopo l'omicidio, poi buttata nei rifiuti ... virgilio.it Garlasco in Tv, De Rensis sbotta: Ecco quando è nata la colpevolezza di Stasi. La bordata del genetista ai colleghiMattino Cinque ha dedicato ampio spazio al delitto di Garlasco nella puntata del 27 febbraio 2026, con attenzione ad alcune delle ultime teorie emerse ... libero.it #Garlasco, il mistero dei graffi sulle braccia di Stasi: la testimonianza di Pennini post diretta #Mattino5 - facebook.com facebook #Garlasco, il mistero dei graffi sulle braccia di Stasi: la testimonianza di Pennini post diretta #Mattino5 x.com